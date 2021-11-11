За прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Bз всех 94 836 (+903) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 57930 (+375);

Первомайск — 5216 (+80);

Южноукраинск — 2755 (+75);

Вознесенск — 2219 (+13);

Очаков — 1566 (+21).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 339 случаев COVID-19.

Заболевание зафиксировали у 2745 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умер 41 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 438, всего — 79 646. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2634, за сутки — 26.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.