За прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Bз всех 94 836 (+903) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 339 случаев COVID-19.
Заболевание зафиксировали у 2745 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умер 41 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 438, всего — 79 646. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2634, за сутки — 26.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.
За прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Bз всех 94 836 (+903) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 339 случаев COVID-19.
Заболевание зафиксировали у 2745 (+6) работников учреждений здравоохранения, из них умер 41 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 438, всего — 79 646. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2634, за сутки — 26.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки подтвердили 24 747 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.