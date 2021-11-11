За прошедшие сутки на Николаевщине привили 7819 жителей региона и областного центра.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

По состоянию на 11 ноября всего вакцинировали 570 156 человек. Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 3297 (1 доза — 2081; 2 доза — 1216);

COMIRNATY — 3658 (1 доза — 1686; 2 доза — 1972);

ASTRAZENECA — 864 (1 доза — 422; 2 доза — 442);

MODERNA — 0 (1 доза — 0; 2 доза — 0).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1080:

CORONAVAC — 364;

COMIRNATY — 627;

ASTRAZENECA — 89;

MODERNA — 0.

Привились в пунктах вакцинации — 4007:

CORONAVAC — 2139;

COMIRNATY — 1324;

ASTRAZENECA — 544;

MODERNA — 0.

В центрах вакцинации — 2732:

CORONAVAC — 794;

COMIRNATY — 1707;

ASTRAZENECA — 231;

MODERNA — 0.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.