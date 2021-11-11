За прошедшие сутки на Николаевщине привили 7819 жителей региона и областного центра.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
По состоянию на 11 ноября всего вакцинировали 570 156 человек. Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1080:
Привились в пунктах вакцинации — 4007:
В центрах вакцинации — 2732:
Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.
За прошедшие сутки на Николаевщине привили 7819 жителей региона и областного центра.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
По состоянию на 11 ноября всего вакцинировали 570 156 человек. Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1080:
Привились в пунктах вакцинации — 4007:
В центрах вакцинации — 2732:
Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.