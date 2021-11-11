Из-за незавершенного ремонта стены помещений Николаевского областного института последипломного педагогического образования покрылись плесенью, а архив и книгохранилище под угрозой уничтожения.

Об этом рассказал директор института последипломного педагогического образования Василий Шуляр в четверг, 11 ноября, в ходе заседания комиссии Николаевского облсовета по вопросам ЖКХ и коммунальной собственности, пишут НикВести.

Он рассказал, что подрядчик немного привел в порядок отмостку здания, обработал стены спецрастворами против грибка, но он снова начал появляться после дождей. Главной проблемой остается ремонт крыши.

– Три года на объекте нет ни одного строителя и у нас нет в подвальном помещении отопления, а там находится архив, книгохранилище, серверная и аудитория. Вентиляция до конца не смонтирована, то мы эти помещения (не используем, – прим.). Некоторые помещения строители разбомбили, и мы их не можем использовать. Такая же ситуация с актовым залом на первом этаже. Самое страшное в этой ситуации, крыша сделана с нарушением, ­– рассказал Василий Шуляр.

Он отметил, что готов проводить акции, чтобы привлечь внимание к проблеме. Сейчас необходимо 3 миллиона 143 тысячи 530 гривен для завершения первоочередных работ, в том числе обустройство вентиляции, отопления и ремонт крыши.

– Уже б хотелось знать и иметь четкую позицию, что нам делать. У меня уже такое, или какую-то акцию или самого там сжечь, чтобы привлечь внимание. Можно терпеть и год, два, если знать какую-то позицию, – подчеркнул он.

Рассмотрев вопрос, депутаты решили рекомендовать заказчику работ направить письмо-претензию подрядчику по поводу некачественных работ с требованием их устранить за свой счет. Если подрядчик откажется выполнять работы, заказчик должен обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, комиссия рекомендовала Николаевской облгосадминистрации предусмотреть в бюджете на 2022 год средства на завершение ремонта здания института последипломного педагогического образования.

Ранее сообщалось, что с 2017 года на ремонт здания института последипломного образования потрачено 7 миллионов 370 тысяч гривен, при этом общая стоимость работ составляет 11 миллионов 144 тысячи гривен. Однако на сегодняшний день необходимо отдать проектно-сметную документацию на корректировку, стоимость которой оценивается в 620 тысяч гривен. Также отмечается, что в 2019 году данный объект не финансировался.

Напомним, что в Николаевском областном институте последипломного педагогического образования подрядчик выполнил ремонтные работы внутри здания, забыв о ремонте крыши.