Космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года.

Об этом сообщает NASA.

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Беррон, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Напомним, 16 октября Китай запустил ракету с тремя астронавтами, которые должны осуществить самую длинную космическую миссию в истории страны.