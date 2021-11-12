Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте.
С 22 ноября здесь разрешат перевозить только COVID-безопасных пассажиров, передает пресс-служба Львовской ОГА.
Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте должны быть готовы предъявить один из следующих документов:
Напомним, с 21 октября, в Украине начали действовать карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.
Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте.
С 22 ноября здесь разрешат перевозить только COVID-безопасных пассажиров, передает пресс-служба Львовской ОГА.
Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте должны быть готовы предъявить один из следующих документов:
Напомним, с 21 октября, в Украине начали действовать карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.