Во Львовской области вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте.

С 22 ноября здесь разрешат перевозить только COVID-безопасных пассажиров, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, пассажиры старше 18 лет во время поездки в транспорте должны быть готовы предъявить один из следующих документов:

отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР или экспресс-тест на определение антигена), сделанный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации вакциной, разрешенной Всемирной организацией здравоохранения;

международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию первой дозой вакцины (желтый сертификат) или второй дозой (зеленый сертификат);

свидетельство, подтверждающее, что человек переболел коронавирусом.

Ограничения не будут применяться при перевозках:

легковыми автомобилями, в которых количество пассажиров не должно превышать пять человек (вместе с водителем), без учета детей младше 14 лет;

служебными и/или арендованными транспортными средствами предприятий по маршруту движения, о котором проинформировали органы Национальной полиции не менее чем через два дня.

Напомним, с 21 октября, в Украине начали действовать карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.