Исследователи из Национального центра онкологии больницы Хигаси и Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета начали клинические испытания метода лечения овариальной онкологии с использованием иммунных клеток, полученных от индуцированных плюрипотентных стволовых клеток или iPS-клеток.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на японские СМИ.

iPS-клетки, используемые при лечении, способны развиваться в любые виды клеток. Ген, который резко реагирует на протеин, уникален для определенного типа овариального рака. Этот ген привносится в клетки iPS для создания естественных клеток-убийц. Затем клетки-убийцы будут вводиться в яичники пациенток, страдающих этим видом овариального рака.

По словам исследователей, они не ожидают серьезных побочных эффектов, потому что клетки-убийцы атакуют раковые клетки, но редко затрагивают здоровые.

Группа планирует провести клинические испытания этого метода с участием до 18 пациенток с поздними стадиями овариального рака, ставшего неоперабельным.

Ранее сообщалось, что медицинский университет Кансай в префектуре Осака Японии создаст первый в мире научно-исследовательский институт, специализирующийся на новом методе лечения рака под названием фотоиммунотерапия.