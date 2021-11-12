Министерство здравоохранения Молдовы заносит в статистику смертей от COVID-19 людей, которые скончались больше 10 месяцев назад.

Об этом пишет Publika.

Чиновники Молдовы говорят, что это не манипуляции, а следствие нехватки персонала для регистрации смертей.

— Элементарно — речь идет о нехватке человеческих ресурсов. То есть мы делаем выбор: либо спасаем пациента, либо этот человек заполняет все документы, чтобы сообщить о летальном исходе. В отчеты о смертности не были включены полные данные, — заявила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску.

В ведомстве объявнили, что на юридические и бюрократические процедуры по фиксации смерти уходит слишком много времени, которое можно потратить на спасение еще живых.



— Мы ни в коем случае не говорим о манипулятивной статистике, речь о недостатках процесса. Недочеты были выявлены недавно, они находятся на стадии изучения и мы представим более подробную информацию в ближайшее время, — оправдалась представительница министерства.

Напомним, Министры иностранных дел Украины и Молдовы во время встречи в Киеве обсудили, среди прочего, подписание соглашения о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.