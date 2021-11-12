По состоянию на 12 ноября в Николаевской области всего вакцинировали 577 495 человек, за минувшие сутки — 7339.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1369:
В пунктах вакцинации — 3182:
В центрах вакцинации — 2788:
Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 972 новых подтвержденных случая COVID-19.
По состоянию на 12 ноября в Николаевской области всего вакцинировали 577 495 человек, за минувшие сутки — 7339.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1369:
В пунктах вакцинации — 3182:
В центрах вакцинации — 2788:
Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 972 новых подтвержденных случая COVID-19.