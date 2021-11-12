По состоянию на 12 ноября в Николаевской области всего вакцинировали 577 495 человек, за минувшие сутки — 7339.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 2904 (1 доза – 1740; 2 доза — 1164);

COMIRNATY — 3678 (1 доза — 1651; 2 доза — 2027);

ASTRAZENECA — 699 (1 доза — 293; 2 доза — 406);

MODERNA — 58 (1 доза — 29; 2 доза — 29).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1369:

CORONAVAC — 371;

COMIRNATY — 883;

ASTRAZENECA — 115;

MODERNA — 0.

В пунктах вакцинации — 3182:

CORONAVAC — 1718;

COMIRNATY — 951;

ASTRAZENECA — 513;

MODERNA — 0.

В центрах вакцинации — 2788:

CORONAVAC — 815;

COMIRNATY — 1844;

ASTRAZENECA — 71;

MODERNA — 58.

Напомним, за прошедшие сутки в Николаевской области выявлено 972 новых подтвержденных случая COVID-19.