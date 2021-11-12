За сутки в Николаевской области выявлено 972 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом информируют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

По состоянию на 12 ноября из всех 95 808 (+972) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 58460 (+530);

Первомайск — 5307 (+91);

Южноукраинск — 2843 (+88);

Вознесенск — 2255 (+36);

Очаков — 1566.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 227 случаев COVID-19.

Заболевание зафиксировали у 2753 (+8) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 42 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 301, всего — 79947. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2664, за сутки — 30.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 11 ноября, заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750.