В Украине за минувшие сутки, 11 ноября, заразились коронавирусом 24 058 человек, умерли 750.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 4 318 человек, летальных исходов — 750, выздоровел — 21 941.

а сутки подтвердили больше всего новых случаев в Киеве (+1802), Днепропетровской (+1867), Одесской (+1816), Донецкой (+1348), Полтавской (+1257) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 179 577 человек, выздоровели — 2 594 679, летальных исходов — 75 607.

Напомним, 10 ноября в Николаевской области было выявлено 903 новых подтвержденных случая коронавируса.