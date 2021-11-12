В Апелляционном суде Николаевской области состоялось очередной заседание по делу общественной организации «Стоп Шлам» и глиноземного завода.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, 9 ноября представители завода ходатайствовали о вызове в суд главы Государственной экологической инспекции, тогда это ходатайство осталось на рассмотрении.

На последнем заседании общественники отметили, что присутствие главы Госэкоинспекции никак не повлияет на ход процесса.

— Самое главное, что его объяснения с учетом новых обстоятельств, которые были установлены во время апелляционного рассмотрения, ничего не позволят установить, ни к чему не приведут и будет лишняя трата времени, — сказал адвокат ОО «Стоп Шлам» Артемий Воробьев.

Обе стороны решили не настаивать на вызове, поэтому коллегия судей оставила ходатайство без удовлетворения.

Также активисты предоставили суду еще ряд доказательств, некоторые из которых коллегия приобщила к делу.

Также ОО «Стоп Шлам должны предоставить в следующем заседании технический паспорт в бумажном виде, потому судьи снова огласили перерыв в рассмотрении дела до 30 ноября.

— Мы много запросов постоянно делаем по деятельности завода. Это было с самого начала деятельности общественной организации «Стоп-Шлам». Это является источником сбора доказательной базы и документов. Но мы в электронном виде ответы на запросы храним. Я не являюсь судьёй и не могу решать сколько еще суду надо времени чтобы окончательно решить соответствующее дело. Будем надеяться, что 30 ноября будет поставлена точка, — сказал Артемий Воробьев.

Напомним, в сентябре в Николаеве под судом работники НГЗ и активисты собрали масштабный митинг.