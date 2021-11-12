Николаевская облгосадминистрация готовит распоряжение, согласно которому руководителей транспортных управлений в городах области, включая Николаев, обяжут усилить контроль за соблюдением правил карантина в общественном транспорте.

Об этом сегодня, 12 ноября, в ходе брифинга заявил заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

В частности, он раскритиковал организацию общественных перевозок в Николаеве, когда в условиях «красной зоны» карантина маршрутки и городские автобусы переполнены пассажирами и половина из них — без масок.

— Таким образом мы не сможем снизить заболеваемость. Это опасно, и мы обязаны этим руководствоваться. В связи с этим, будет выдано распоряжение, чтобы усилить меры (противоэпидемические, — прим.) и обязать руководителей, который непосредственно отвечают за общественный транспорт, провести жесткие проверки и сделать все, чтобы требования «красной зоны» были обязательными. Все будут штрафоваться, — заявил Юрий Гранатуров.

Юрий Гранатуров также рассказал, что по области уже провели больше 500 проверок на предмет соблюдения карантинных правил. Значительное количество нарушителей были оштрафованы.

— Никто не желает мешать работе бизнеса. Однако бизнес также должен быть ответственным и идти на встречу людям, чтобы не подвергать себя опасности, — добавил Юрий Гранатуров.

Напомним, с 21 октября, в Украине начали действовать карантинные ограничения в сфере пассажирских перевозок межобластного сообщения.