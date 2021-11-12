В зоопарке Лейпцига родился вымирающий Tapirus indicus — чепрачный тапир.

Об этом пишет «Вокруг света. Украина».

Зоопарк Лейпцига участвует в европейской программе поддержки редких животных. Среди прочих обитателей здесь живут чепрачные тапиры (Tapirus indicus). Как и большинство видов тапиров, они относятся к вымирающим видам (из пяти современных видов тапиров только равнинный может «похвастаться» статусом «уязвимый», все остальные находятся в гораздо большей опасности).

Специалисты заботятся о тапирах в соответствии со всеми рекомендациями, и за минувшие восемь лет в зоопарке уже три раза на свет появлялись малыши. Они были отправлены в другие природоохранные учреждения, где также примут участие в продолжении своего рода. А теперь, 5 ноября, 12-летняя самка чепрачного тапира по кличке Лейла, произвела на свет еще одного детеныша.

Смотрители обнаружили новорожденного рано утром в открытом вольере. Лейла уже не в первый раз становится матерью, но пара ее малышей в прошлом погибла, и теперь специалисты делают очень осторожные прогнозы. Сейчас детеныш выглядит здоровым и активным, и это позволяет надеяться на то, что он переживет свой самый критический период в жизни.

Ветеринары внимательно наблюдают за новым постояльцем зоопарка. Они также отмечают, что матери и ребенку необходимо дать личное время и не тревожить их, чтобы между ними развилась максимальная связь. Отец — 13-летний самец по кличке Копасих, давний партнер Лайлы. В воспитании потомства он участия не принимает.

Детеныши чепрачного тапира при рождении весят больше, чем у других тапиров — до 10 кг, и растут они быстрее. Взрослых размеров (рост около 2 метров, вес более 250 кг) они достигают к 6 — 8 месяцам. Тогда же они отказываются от материнского молока, а пятнистый детский окрас у них сменяется на взрослый, который позволяет им отлично маскироваться. Половой зрелости они достигают к 2,8 — 3,5 годам; общая продолжительность их жизни составляет примерно 30 лет.

Напомним, в США клонировали вымирающий вид хорьков. Клонирование черноногого хорька было произведено с использованием замороженного генетического материала, взятого у особи, умершей более 30 лет назад.