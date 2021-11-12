С начала кампании по вакцинации в Николаевской области коронавирусом заболели 4,4% привитых людей. За прошедшие сутки в больницы с диагнозом COVID-19 попали 17 вакцинированных жителей области из 176 госпитализированных.

Об этом сегодня, 12 ноября, рассказал руководитель Управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

Он отметил, что с начала вакцинации в Украине коронавирусом заболели 6,2% привитых людей.

— Общее количество заболевших коронавирусной болезнью людей, вакцинированных хотя бы одной дозой, по Николаевской области за весь период составляет 4,4 %. Аналогичный показатель по Украине — 6,2%. За прошлые сутки госпитализированы 17 вакцинированных больных из 176, которых госпитализировали вчера. За вчера этот показатель составляет 9,66%. Общий показатель госпитализированных вакцинированных по Украине за прошедшие сутки составил — 12,3%, — проинформировал Максим Безносенко.

На сегодняшний день в Николаевской области вакцинировано 577 тысяч 495 человек. Одной дозой 342 тысячи, двумя дозами — 235 тысяч жителей области.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу прививать против COVID-19 по 2,4 миллиона украинцев еженедельно до конца года. В Николаевской области еженедельно должны вакцинироваться 74 тысячи человек.