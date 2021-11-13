Из-за стремительного ухудшения эпидемической ситуации власти Нидерландов начиная с субботы, 13 ноября, вводят по всей стране частичный локдаун.

Об этом заявил нидерландский премьер-министр Марк Рютте, передает DW.

В частности, заведения общепита и супермаркеты должны будут закрываться в 20:00, а другие магазины в 18:00.

Также снова вводится правило соблюдения дистанции минимум в полтора метра и запрещается принимать более четырех гостей одновременно у себя дома.

Все жители, имеющие возможность работать дистанционно, должны ею воспользоваться.

Спортивные мероприятия, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.

Ограничения не будут касаться работы театров и кинотеатров, но для их посещения нужно быть вакцинированным от коронавируса, иметь статус лица, выздоровевшего в течение последних шести месяцев, или засвидетельствовать свежий негативный тест на коронавирус.

Эти меры будут действовать в стране как минимум в течение следующих трех недель.

В последние два дня в Нидерландах зафиксировали более 16 тысяч случаев инфицирования коронавирусом за сутки. Полностью привиты от коронавируса в стране более 72% населения.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах возвращают обязательное ношение масок в общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти также призовут жителей страны работать из дома хотя бы половину рабочего времени.