В американском штате Нью-Джерси при крушении легкомоторного самолета погиб астронавт компании Blue Origin, 49-летний Глен де Врис.

Об этом пишет Корреспондент.

По данным полиции, самолет Cessna 172, управляемый де Врисом, упал в лесистой местности днем в четверг в поселке Хэмптон, в 65 километрах от Нью-Йорка.

Как отметили в Национальном совете по безопасности на транспорте, катастрофа произошла при неизвестных обстоятельствах. Также на борту самолета был 54-летний Томас Фишер.

Напомним, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС).