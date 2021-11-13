В Николаевской области по состоянию на 13 ноября всего вакцинировано 585 169 человек, за минувшие сутки — 7674 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами – 1460:
Привились в пунктах вакцинации — 3344:
В центрах вакцинации – 2870:
Ранее сообщалось, что в субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.
В Николаевской области по состоянию на 13 ноября всего вакцинировано 585 169 человек, за минувшие сутки — 7674 человека.
Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами – 1460:
Привились в пунктах вакцинации — 3344:
В центрах вакцинации – 2870:
Ранее сообщалось, что в субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.