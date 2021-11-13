В Николаевской области по состоянию на 13 ноября всего вакцинировано 585 169 человек, за минувшие сутки — 7674 человека.

Об этом сообщается на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 2532 (1 доза — 1201; 2 доза — 1331);

COMIRNATY — 3894 (1 доза — 1239; 2 доза — 2655);

ASTRAZENECA — 755 (1 доза — 291; 2 доза — 464);

MODERNA — 493 (1 доза — 365; 2 доза — 128).

Вакцинировано мобильными бригадами – 1460:

CORONAVAC — 302;

COMIRNATY — 1035;

ASTRAZENECA — 103;

MODERNA — 20.

Привились в пунктах вакцинации — 3344:

CORONAVAC — 1376;

COMIRNATY — 1205;

ASTRAZENECA — 525;

MODERNA — 238.

В центрах вакцинации – 2870:

CORONAVAC — 854;

COMIRNATY — 1654;

ASTRAZENECA — 127;

MODERNA — 235.

Ранее сообщалось, что в субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.