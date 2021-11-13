В субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 96 773 (+965) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 58970 (+510);

Первомайск — 5368 (+61);

Южноукраинск — 2850 (+7);

Вознесенск — 2266 (+11);

Очаков — 1586 (+20);

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 356 случаев коронавируса.

Заболевание установлено у 2763 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 43 человека.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 468, всего — 80415. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2702, за сутки — 38.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.