В субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 96 773 (+965) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 356 случаев коронавируса.
Заболевание установлено у 2763 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 43 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 468, всего — 80415. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2702, за сутки — 38.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.
В субботу, 13 ноября, в Николаевской области выявили 965 новых подтвержденных случаев коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 96 773 (+965) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировали 356 случаев коронавируса.
Заболевание установлено у 2763 (+10) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 43 человека.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 468, всего — 80415. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2702, за сутки — 38.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 23 572 новых случая коронавирусной болезни, 695 людей скончались.