С 12 декабря 2021 года николаевцы смогут поехать в Буковель на поезде без пересадок.

Об этом информирует пресс-служба «Укрзалізниці».

Госпредприятие также запустило еще 6 маршрутов на горнолыжный курорт, это:

№5/6 Мариуполь— Рахов;

№15/16 Харьков – Рахов;

№55/56 Киев – Рахов;

№95/96 Киев – Рахов;

№25/26 Одесса –Рахов; №125/126 Николаев — Рахов;

№130/129 Кременчуг — Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава — Ворохта).

Сообщается, что уже можно купить билеты на поезда №55/56 Киев — Рахов, №95/96 Киев — Рахов, №25/26 Одесса — Рахов, №125/126 Николаев — Рахов. Продажа билетов на другие рейсы откроется к концу следующей недели.

Кроме того, для удобства пассажиров с 12 декабря организуют автобусные трансферы от железнодорожного вокзала до Буковеля. Стоимость проезда — 50 гривен.

Ранее сообщалось, что с 4 ноября между Киевом и Варшавой снова будет курсировать поезд № 67/68.