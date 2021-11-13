Гендиректор компании Reynolds & Reynolds миллиардер Роберт Брокман, обвиняемый в неуплате рекордных двух миллиардов долларов налогов на доход, заявил о своем слабоумии.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление адвокатов, передает Корреспондент.

— У мистера Брокмана слабоумие — это состояние постоянное, прогрессирующее и неизлечимое. Он не способен понять обвинение и должным образом содействовать своей защите и никогда не будет компетентен для этого, — заявили защитники миллиардера.

Проверка выявила у Роберта Брокмана слабоумие, вызванное либо болезнью Паркинсона, либо болезнью Альцгеймера, либо и тем и другим, заявили адвокаты.

Тем не менее прокурор Кристофер Маньяни на слушаниях говорил, что в этом деле есть «гора доказательств», подтверждающих, что обвиняемый симулирует.

Прокуроры говорят, что Роберт Брокман начал собирать доказательства, что его разум отказывает, после того как в 2018 году федеральные агенты обыскали дом доверительного управляющего миллиардера на Бермудах, что в итоге и привело к обвинению в уклонении от уплаты налогов.

По данным Bloomberg, миллиардер получил диагноз слабоумие от четырех разных врачей, связанных с Медицинским колледжем Бейлора в Хьюстоне, которому ранее пожертвовал более 25 миллионов долларов.

Минюст США обвинил бизнесмена в уклонении от уплаты двух миллиардов долларов налогов на доход 15 октября 2020 года. По данным американских властей, это крупнейшее дело такого рода в отношении физического лица. Кроме того, его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами.

Напомним, а апреле Министерство юстиции США подало гражданский иск против союзника бывшего президента Дональда Трампа Роджера Стоуна, обвинив его и его жену в неуплате почти 2 миллионов долларов налогов.