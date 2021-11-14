Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Автобус-поезд будет осуществлять коммерческие перевозки на одном из небольших островов Японии в префектуре Токусима.
Отмечается, что всего на 50-километровом маршруте будут задействованы три транспортных средства такого типа. У каждого из них будет возможность перевозить водителя и 23 пассажира.
Более того, заправляемый дизелем DMV сможет ориентировочно за 15 минут трансформироваться из обычного автобуса для осуществления перевозок в поезд, способный двигаться по железнодорожным путям.
Местные власти выразили надежду, что транспортное средство станет туристическим объектом, что, в свою очередь, должно помочь местной экономике, понесшей большие потери во время пандемии коронавируса.
В сентябре сообщалось, что впервые за современную историю Украины из Киева в Китай отправился поезд с контейнерным грузом.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.
Автобус-поезд будет осуществлять коммерческие перевозки на одном из небольших островов Японии в префектуре Токусима.
Отмечается, что всего на 50-километровом маршруте будут задействованы три транспортных средства такого типа. У каждого из них будет возможность перевозить водителя и 23 пассажира.
Более того, заправляемый дизелем DMV сможет ориентировочно за 15 минут трансформироваться из обычного автобуса для осуществления перевозок в поезд, способный двигаться по железнодорожным путям.
Местные власти выразили надежду, что транспортное средство станет туристическим объектом, что, в свою очередь, должно помочь местной экономике, понесшей большие потери во время пандемии коронавируса.
В сентябре сообщалось, что впервые за современную историю Украины из Киева в Китай отправился поезд с контейнерным грузом.