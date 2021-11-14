Американка-долгожительница преодолела сто метров за 1 минуту 2,95 секунды.

Об этом пишет Вокруг света Украина.

В США в штате Луизиана 105-летняя Джулия Хокинс по прозвищу «Ураган» установила мировой рекорд в своей возрастной категории по бегу на спринтерские дистанции. Сделала она это во время соревнований для пожилых людей «Игры для людей старшего возраста» (Senior Games). Хокинс осталась недовольна своим результатом: она планировала пробежать стометровку меньше чем через минуту.

Джулия Хокинс увлеклась Senior Games в 80 лет, работая учительницей после выхода на пенсию. Она участвовала в велогонках и завоевала две золотые медали, но впоследствии закончила карьеру в этом виде спорта, поскольку в ее возрастной категории не осталось соперников.

В сто лет Джулия Хокинс решила стать спринтером. Так, в 2017 году она пробежала стометровку за 39,6 секунды. Это был мировой рекорд, но его в сентябре побила спортсменка Дайан Фридман. Тогда «Ураган» решила установить рекорд в категории 105+, и у нее получилось.

— Я люблю бегать и люблю вдохновлять других. Я хочу продолжать бегать как можно дольше. Я хочу сказать другим, что вы должны оставаться активными, если хотите быть здоровыми и счастливыми с возрастом, — говорит Джулия Хокинс.

В этом году было установлено сразу несколько возрастных рекордов на дистанции в 100 метров. В августе Хироо Танака из Японии финишировал с результатом 16,69 секунды, установив мужской рекорд в категории 90 лет и старше.

В женских соревнованиях австралийка Джули Бримс побила рекорд 55+ за 12,24, а американка Кэти Берген пересекла финишный рубеж с результатом 16,26 секунды в категории 80 и старше. Берген также побила возрастные рекорды в прыжках в высоту 60 и 200 метров.

Напомним, самой пожилой жительнице планеты 2 января 2021 года исполнилось 118 лет. Японка Канэ Танака является рекордсменкой среди долгожителей.