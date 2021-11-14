За последние 40 лет птицы амазонских лесов стали меньше, но отрастили крылья большего размера. Ученые считают, что так они приспосабливаются к изменениям климата.

Об этом пишет hromadske.

Витек Жиринец из Университета Луизианы вместе с коллегами изучили 77 видов птиц (в целом 15 тысяч особей), обитающих в бразильской части Амазонских лесов. Ученые хотели выяснить, как потепление в регионе повлияло на птиц.

Согласно исследованию, за последние 40 лет почти все виды птиц стали легче. Большинство видов теряли в среднем 2% массы тела каждое десятилетие — то есть птица, которая в 1980-х годах весила 30 граммов, сейчас весит в среднем 27,6 грамма. Кроме того, у 61 вида птиц увеличилась длина крыльев.

По словам ученых, масса тела птиц уменьшается, в частности, из-за уменьшения количества осадков, выпадающих в лесах, и ухудшения доступности пищи. Так, именно у птиц, которые летают больше и выше (а значит, подвергаются большему воздействию тепла), фиксируют уменьшение массы и увеличение крыльев.

«Есть хорошие теоретические объяснения, почему меньший размер выгоден при потеплении — вы можете лучше охладиться», — рассказал Витек Жиринец.

А почему же крылья становятся длиннее? Ученые говорят, что так они обеспечивают более эффективный полет тем птицам, которые уменьшаются — подобно тому, как планер с тонким корпусом и длинными крыльями может летать с меньшими затратами энергии.

Если бы птицы, наоборот, весили больше, а крылья у них были короче — им приходилось бы махать, чтобы оставаться наверху, гораздо чаще, тратя на это больше энергии и производя больше тепла.

Исследование подтверждает предварительные предположения, что глобальное потепление заставляет животных становиться меньше. Кроме того, исследование свидетельствует, что птицы в самом большом в мире тропическом лесу способны быстро эволюционировать в ответ на изменения климата.

Напомним, международная команда орнитологов обнаружила новый вид и род танагры на юго-востоке Перу и на западе Боливии. Птица обитает на нижних склонах Анд.