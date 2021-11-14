В зоопарке города Линкольн, что в штате Небраска, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли три снежных барса.

Об этом сообщил зоопарк Линкольна в Facebook.

— С глубокой грустью сообщаем нашей общине, что трое снежных барсов в детском зоопарке Линкольна умерли из-за осложнений коронавируса. Наших леопардов, Ранни, Эвереста и Макалу, любило все сообщество внутри и за пределами зоопарка. Эта потеря действительно ужасная, и мы все вместе грустим, —говорится в сообщении.

Кроме того, COVID-19 в зоопарке заболели два суматранских тигра, но им удалось выздороветь.

Зоопарк сообщил, что остается открытым для посетителей и будет продолжать принимать их с учетом действующих санитарных требований.

Напомним, летом этого года в Индии впервые обнаружили коронавирус у диких животных. Инфекция выявлена у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабад на юге страны.