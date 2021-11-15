За десять месяцев 2021 года АО «Николаевгаз» зафиксировало 17 несанкционированных врезок в систему газоснабжения.

Об этом пишет пресс-служба компании.

Как сообщается, нарушители, кража которых доказана, теперь должны компенсировать расходы за потребленный газ на общую сумму 1 миллион гривен.

Согласно требованиям Кодекса ГРМ, за незаконное использование газа потребители должны возместить причиненный ущерб газораспределительной компании. По каждому факту нарушения доначисление составляет около 400 гривен за 1 м² площади газифицированного объекта.

В этом году АО «Николаевгаз» также обнаружил 208 фактов вмешательства бытовых потребителей в работу газовых счетчиков. За эти действия нарушителям начислили дополнительную плату на сумму около 1,2 миллионов гривен. Размер ущерба рассчитывается в каждом случае индивидуально.

— Потребителям газа важно понимать, что несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей или приборов противозаконно, ведь несет угрозу целостности системы. Такие действия подвергают опасности не только самих нарушителей, но и окружающих. И кроме финансового ущерба могут стоить им жизни и здоровья, — говорит коммерческий директор АО «Николаевгаз» Виталий Нестеренко.

Ранее сообщалось, что «Николаевгаз» повышает в 3 раза тариф на распределение газа – до 5,75 гривен.