В понедельник, 15 ноября, на Бугском бульваре в Николаеве дорожники выполняют ямочный ремонт.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Ремонтируют покрытие работники коммунального предприятия «ЭЛУ Автодорог».

Ранее директор КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко заявил, что на дорогах Николаева практически невозможно сделать ровную латку, поскольку они изначально являются кривыми. Одна из причин тому — у большинства дорог в городе закончился срок эксплуатации. Они требуют капитального ремонта, а не ямочного.