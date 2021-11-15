Расписанные буквы на постаменте памятника Юзефу Пилсудскому в Кракове нашли в начале ноября, тогда же памятник испортили сине-желтыми пятнами. Польская полиция предполагала, что это провокация для разжигания украинско-польской вражды, а теперь нашла одного из вандалов.

Об этом пишет RMF.

Радио сообщило, что краковские полицейские задержали одного из причастных к повреждению памятнику Юзефу Пилсудскому и четверке легионеров. Им оказался гражданин Украины, который заявил, что получил «приказ» испортить памятник до 11 ноября, когда Польша празднует свой день Независимости.

По данным радио, злоумышленников было несколько, они появились в городе накануне вандализма. Ночью покрасили постамент краской и сразу покинули Краков.

Второй преступник находится в розыске и, вероятно, уже покинул Польшу. Расследование этого дела, помимо полиции, ведет еще и Агентство внутренней безопасности.

Напомним, 6 ноября вандалы разрисовали в синий и желтый цвета памятник маршалу Юзефу Пилсудскому и легионерам, который установлен в Кракове. Возле места преступления оставили кусок картона с ошибкой в написании: «Польша не тільки для панів».