Компания Love Cloud, которая организовывает романтические полеты над Лас-Вегасом, запустила авиатур для желающих заняться сексом в небе.

Об этом сообщает Корреспондент.

В салоне двухмоторного самолета Cessna 414 оборудовали спальное место для интимного отдыха с подушками и одеялами. Пассажирам предлагают заняться любовью на высоте 1,6 километров.

Подчеркивается, что во время полета пилот будет находиться за закрытой дверью-занавеской в наушниках с шумоподавлением.

Пара может арендовать частный самолет на 45, 60 или 90 минут за 995, 1095 и 1495 долларов соответственно. За дополнительную плату можно заказать доставку в аэропорт и обратно на лимузине с шампанским.В самолете могут одновременно находиться до шести пассажиров.

Напомним, Украина и Мальта сняли ограничения на регулярные авиарейсы.