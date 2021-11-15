Девятилетний Эзра Блаунт, пострадавший в давке на концерте рэпера Трэвиса Скотта, скончался 14 ноября от полученных травм.

Об этом сообщил журнал Rolling Stone, передает Корреспондент.

Отмечается, что ребенок посетил выступление музыканта, которое проходило в рамках фестиваля Astroworld, вместе со своим отцом Престоном.

Он посадил сына на плечи, но когда толпа двинулась к сцене, мужчина потерял сознание от недостатка кислорода. Эзра упал и во время давки ему повредили легкое, почку и печень. Кроме того, мальчик пережил сердечный приступ.

В больнице Эзру ввели в состояние искусственной комы, чтобы купировать отек мозга.

Семья, как и многие другие пострадавшие, уже подала на Скотта и организаторов концерта в суд. Они обвиняют их в подстрекательстве к давке и несвоевременной реакции на происходящее.

Напомним, выступление рэпера прошло в начале ноября.