В последнее время во Франции ежесуточно фиксируют более 10 тысяч случаев COVID-19, поэтому учеников начальных школ снова обязали носить защитные маски.

Об этом сообщает France 24.

В конце сентября правительство разрешило отказаться от масок учащимся начальных школ в районах с низким уровнем заболеваемости COVID-19.

В начале октября уже 47 департаментов Франции отменили масочный режим в школах, через неделю к ним присоединились остальные регионы.

Но в последнее время количество новых случаев COVID-19 значительно возросло, превысив 10 тысяч в сутки. Это побудило правительство усилить меры предосторожности.

Уточняется, что обязательный масочный режим касается учащихся начальной школы от 6 до 11 лет, то есть той части населения, которая не проходит курс прививки отCOVID-19.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах возвращают обязательное ношение масок в общественных местах из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Власти также призовут жителей страны работать из дома хотя бы половину рабочего времени.