Всемирная организация здравоохранения животных (OIE) сообщает о нескольких вспышках птичьего гриппа в странах Европы и Азии. Это свидетельствует о том, что вирус быстро распространяется.

Об этом пишет hromadske.

В Южной Корее 15 ноября сообщили о вспышке гриппа на ферме с около 770 тысячами птиц. Всех животных зарезали. А неделю назад вспышку гриппа зафиксировали на птицефабрике в Японии — это первая вспышка в стране в этом сезоне.

В Европе о вспышке птичьего гриппа H5N1 сообщила Норвегия. Там инфекцию обнаружили в стае из 7 тысяч птиц.

Птичий грипп циркулирует и среди диких птиц, так что когда они зимой мигрируют из материковой Европы в Великобританию, вирус может распространяться на домашнюю птицу. Недавно в стране определили зону профилактики птичьего гриппа, в которой фермеры должны соблюдать строгие ограничения.

Например, необходимо ограничить количество людей, которые могут заходить в вольеры к птицам; обязательно должны менять одежду до и после посещения вольеров. Кроме того, помещения для птиц должны быть «непривлекательными для диких птиц», например, нужно убрать воду и еду из общего доступа.

В Бельгии тоже объявили о повышенном риске птичьего гриппа, приказав держать птицу в помещении после того, как у дикого гуся неподалеку от Антверпена обнаружили инфекцию. Ранее аналогичные ограничения были введены во Франции и Нидерландах.

Эпидемиологи также беспокоятся, что вирус может передаваться людям. Так, в Китае за этот год уже зафиксировали 21 случай инфицирования людей птичьим гриппом H5N6 — это больше, чем за 2020 год.

Грипп птицы — это вирусная болезнь птиц, имеющая большой уровень заразности, для которой характерно острое течение с поражением органов дыхания, пищеварения и другими осложнениями.

Гриппом болеет птица всех возрастов, а смертность во время заболевания достигает 80-100%. В настоящее время лечение птичьего гриппа не разработали.

«Птичьим гриппом» могут болеть люди, однако такие случаи редки. Так, одновременная циркуляция человеческих типов вирусов гриппа (H1N1, H3N2, H2N2) и высокопатогенных штаммов птичьего гриппа (H5N1, H7N3) может привести к образованию пандемического варианта вируса птичьего гриппа H5N1, опасного для человека.

По информации ВОЗ, начиная с 2003 года в мире зафиксировали 861 случай заболевания птичьим гриппом среди людей. 455 из них завершились летально. Больше всего заражений обнаружили в Египте (359), Индонезии (200) и Вьетнаме (127).

Происходило это в случаях, когда люди контактировали с инфицированным животным или поверхностями, где осталась слюна или кал зараженных птиц. В то же время нет доказательств инфицирования птичьим гриппом из-за потребления правильно обработанного мяса.

Напомни, что в феврале 2021 года в селе Лиманы в Витовском районе Николаевской области зафиксировали вспышку птичьего гриппа – на территории села был введен карантин.