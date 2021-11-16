В течение последних суток в Николаевской области от коронавируса привили 7673 человека.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Всего по состоянию на вторник, 16 ноября, вакцинировали 597 280 человек.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1249:
Привили в пунктах вакцинации — 3570:
В центрах вакцинации — 2854:
Напомним, по состоянию на 16 ноября в Николаевской области выявлено 842 новых подтвержденных случая коронавируса.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В течение последних суток в Николаевской области от коронавируса привили 7673 человека.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Всего по состоянию на вторник, 16 ноября, вакцинировали 597 280 человек.
Желающих прививали препаратами:
Вакцинировано мобильными бригадами — 1249:
Привили в пунктах вакцинации — 3570:
В центрах вакцинации — 2854:
Напомним, по состоянию на 16 ноября в Николаевской области выявлено 842 новых подтвержденных случая коронавируса.