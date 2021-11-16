В течение последних суток в Николаевской области от коронавируса привили 7673 человека.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Всего по состоянию на вторник, 16 ноября, вакцинировали 597 280 человек.

Желающих прививали препаратами:

CORONAVAC — 2502 (1 доза — 1056; 2 доза — 1446);

COMIRNATY — 3888 (1 доза — 1041; 2 доза — 2847);

ASTRAZENECA — 751 (1 доза — 269; 2 доза — 482);

MODERNA — 532 (1 доза — 291; 2 доза — 241).

Вакцинировано мобильными бригадами — 1249:

CORONAVAC — 394;

COMIRNATY — 670;

ASTRAZENECA — 74;

MODERNA — 111.

Привили в пунктах вакцинации — 3570:

CORONAVAC — 1469;

COMIRNATY — 1449;

ASTRAZENECA — 602;

MODERNA — 50.

В центрах вакцинации — 2854:

CORONAVAC — 639;

COMIRNATY — 1769;

ASTRAZENECA — 75;

MODERNA — 371.

Напомним, по состоянию на 16 ноября в Николаевской области выявлено 842 новых подтвержденных случая коронавируса.