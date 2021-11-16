По состоянию на 16 ноября в Николаевской области выявлено 842 новых подтвержденных случая коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 99183 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 60580 (+583) ;

Первомайск – 5426 (+52);

Южноукраинск – 2907 (+10);

Вознесенск – 2333 (+6);

Очаков – 1646 (+38).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 182 случая COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2781 (+11) работник учреждений здравоохранения, из которых умерло – 43 человека. При этом за сутки выздоровели 734 человека, всего – 82823. Умерло всего от последствий коронавируса 2768 человек, за сутки – 28.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: