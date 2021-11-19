В нескольких областях Украины установили рекламные борды «Мандруй Миколаївщиною» — в ОГА заявили, что их цель — привлечь туристов в регион после реконструкции трасс.

Об шла речь на брифинге облгосадминистрации о результатах туристического сезона 2021 года, пишут НикВести.

По информации из презентации ОГА, 20 штук таких бордов установили на выездах из Днепра, еще 17 — из Кропивницкого, в направлении Николаева.

Начальница управления туризма Татьяна Волынец упомянула, что инициативу реализовали в связи с капитальным ремонтом автодорог, среди которых и трасса Н-14 «Александровка — Кропивницкий — Николаев».

Она подчеркнула, что это была полностью социальная программа, работающая по принципу взаимного размещения рекламы между регионами. В связи с этим средств для установки бордов не потребовалось.

— Мы договорились с Днепропетровской и Кировоградской областями, чтобы они смогли разместить рекламу и таким образом увеличить нам поток туристов. Чтобы люди узнали, что появилась новая и хорошая дорога, — сказала Татьяна Волынец.

Как отметил вице-губернатор Николаевщины Николай Маринов, согласно задумке борды должны «вернуть» туриста, который не захотел ехать на отдых в Николаевскую область из-за плохого состояния дорожного покрытия.

— Это была такая рекламная кампания на возвращение туриста, который от нас «отвалился» из-за дорог: «Напоминаем, Николаевщина доступна, это ваш курорт», — добавил Николай Маринов.

В сентябре сообщалось, что в рамках «Большой стройки» отремонтируют автомобильную дорогу Т-15-07 Николаев — Парутино — Очаков — база отдыха «Черноморка» протяженностью 72,8 километров. Известно, что данную дорогу глава облгосадминистрации Виталий Ким назвал «Николаевской Ривьерой». Ориентировочная стоимость выполнения ремонтных работ составляет почти 1,2 миллиарда гривен.