Вырубка лесов Амазонки в Бразилии достигла самого высокого показателя за последние 15 лет.

Об этом сообщает Корреспондент.

Как отмечается в отчете бразильского Агентства космических исследований (Inpe), вырубка лесов увеличилась на 22% в год. В период с 2020 по 2021 год было потеряно около 13 235 квадратных километров леса, что является самым высоким показателем с 2006 года.

По словам министра окружающей среды Хоакима Лейте, эти данные «не совсем точно отражают ситуацию за последние несколько месяцев».

Отмечается, что вырубка лесов Амазонки увеличилась при президенте Жаире Болсонаре, который поощрял сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых в тропических лесах. На ноябрьской конференции по климату в Глазго Бразилия была среди стран, подписавших большое соглашение о прекращении практики вырубки лесов.

Напомним, в Румынии во время съемки документального кино о незаконных вырубках леса избили двух журналистов и активиста-эколога — в нападении подозревают незаконных лесорубов.