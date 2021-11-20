В пятницу регуляторы США расширили право на бустерные прививки ковид-вакцинами всем взрослым, что позволило миллионам американцев получить дополнительную защиту от вируса на фоне недавнего роста количества инфекций.

Об этом сообщает Reuters

Директор Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) Рошель Валенски подписала расширенное разрешение в пятницу вечером после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США расширило разрешение на бустерные дозы для всех взрослых, получивших вторую прививку Pfizer (Вакцина PFE) .N)/BioNTech или Moderna Inc (MRNA.O) 6 месяцев назад.

Регуляторы ранее разрешили ревакцинацию для всех привитых однодозовой вакциной Johnson & Johnson через два месяца после первой дозы.

— Ускорительные прививки продемонстрировали способность безопасно повышать защиту людей от инфекции и тяжелых последствий и являются важным инструментом здравоохранения для укрепления нашей защиты от вируса в преддверии зимних каникул, — заявила Рошель Валенски.

В CDC не принуждают взрослых американцев к обязательной бустерной вакцинации, а рекомендуют ее.

Также CDC разъяснил, что лица в возрасте от 50 до 64 лет должны получить бустер, а не только те, у кого есть сопутствующие или хронические заболевания.

Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус осудил широкое применение бустерных доз COVID-вакцин и вакцинацию детей от коронавируса.