Школьного дворника Игоря Евтушенко из Херсона, которому помогли выбраться на чемпионат мира по джиу-джитсу, где он отличился первым местом, на домашнем вокзале встречали десятки горожан с цветами.

Об этом информирует портал Херсон Типичный.

Из поезда спортсмена встретили чиновники, журналисты и просто желающие сфотографироваться вместе. Герою преподнесли цветы и предложили рассказать о своих ощущениях.

Игорь Евтушенко поблагодарил всех, кто помог накопить средства на поездку Объединенные Арабские Эмираты, где он выполнил свою мечту.

Напомним, Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль, одолев в финальном поединке представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.