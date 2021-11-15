Украинский спортсмен Игорь Евтушенко выиграл золотую медаль на чемпионате мира джиу-джитсу, который состоялся в Объединенных Арабских Эмиратах.

49-летний спортсмен воплотил свою мечту и одержал победу на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби, пишет «Фокус».

49-летний мужчина, работающий дворником в школе, стал сильнейшим в своей категории. Игорь Евтушенко выступал в категории «Мастер 4» (69 кг). В финале он победил представителя Азербайджана Азада Джафарзаде.

Это не единственная медаль украинцев на турнире. В категории до 120 кг победу праздновал Евгений Касьяненко, победивший иранца Бехзада Рашиди Гади, а в категории до 77 кг бронзову медаль завоевал Валерий Пахай.

Отметим, что подать заявку на чемпионат мира по бразильскому джиу-джитсу мог каждый желающий: было достаточно лишь заполнить форму и приехать на соревнования. Поездка требовала финансовых затрат и Игорь Евтушенко собирал деньги при помощи социальных сетей. Необходимую сумму благодаря неравнодушным украинцам мужчина накопил за двое суток.

Сам Игорь Евтушенко занялся спортом в 42 года, когда понял, что хочет привести свое тело в порядок. В молодости он работал водолазом-спасателем. Он увлекся боевыми единоборствами и организовал занятия для всех желающих в Херсоне. Хобби переросло в дело всей жизни: Игорь выступал на чемпионате Европы и также одержал победу.

Напомним, воспитанница Николаевской детско-юношеской спортивной школы № 2 Нина Карпенко заняла третье место на молодежном чемпионате Европы по боксу в Будве (Черногория).