Украинский 32-летний врач Александр Молчанов находился на работе в течении 42 часов, чтобы помочь людям, заболевшим коронавирусом.

На историю медика обратило внимание агентство Assosiated Press.

Молчанов работал в больнице в течение своей суточной смены, а еще 18 часов провел в специально выстроенных палатках с обогревомдля пациентов с коронавирусом. Сейчас у него два выходных, но когда он вернется на работу, возможно, смена будет еще труднее.

— Это выражается у кого-то седым волосом, у кого-то расшатанной нервной системой. Все равно тяжело, мы же не железные, мы не роботы, мы знакомимся с пациентами, мы узнаем их семьи, какие у человека планы на завтрашний день, на послезавтрашний день, — описывает врач свои чувства, пока у него на руках умирает пожилой пациент.

Напомним, в Украине держится тенденция по уменьшению количества заболевших коронавирусом.