В Одесской области полковника Владислава Панченко, который возглавлял отдел в Доброславском отделании полиции, засекли на взятке. В этот же день его утвердили на посту.

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на свои источники.

Правоохранитель «погорел» на коррупции по совпадению в один день со своим утверждением в кресло начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2.

Задержали полковника по пути из Одессы в Южной сразу два ведомства. Высокопоставленным правоохранителем занимались сотрудники СБУ и ГБР. Обвинение утверждает, что он получил 4 тысячи долларов за помощь в закрытии уголовного дела.

Напомним, в Николаевской области полицейские разоблачили главу ОТГ на взятке за выдачу документов.