За минувшие сутки на территории Николаевской области провели 366 инспекционных проверок соблюдения правил красной зоны.
О работе отчитались в Николаевская ОГА.
Инспекция рабочих групп затронула:
В проверочные группы входят специалисты Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.п. обработки рук. На данный момент в регионе работает 29 подобных групп.
Напомним, торговцы продовольственной ярмарки по улице Колодезной в Николаеве расположили товар возле мусорных контейнеров.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки на территории Николаевской области провели 366 инспекционных проверок соблюдения правил красной зоны.
О работе отчитались в Николаевская ОГА.
Инспекция рабочих групп затронула:
В проверочные группы входят специалисты Госпродпотребслужбы, Национальной полиции Украины и т.п. обработки рук. На данный момент в регионе работает 29 подобных групп.
Напомним, торговцы продовольственной ярмарки по улице Колодезной в Николаеве расположили товар возле мусорных контейнеров.