Торговцы продовольственной ярмарки по улице Колодезной в Николаеве расположили товар возле мусорных контейнеров.
Соответствующие фото опубликовал николаевец Александр Матюшенко на своей странице в Facebook.
— Как раз тот неловкий момент, когда говорят, что рыночки работают с соблюдением всех санитарных норм, – подписал фото Александр Матюшенко.
Стоит отметить, что двумя днями ранее, 6 ноября, полицейские и сотрудники Администрации Центрального района проверили продовольственную ярмарку по улице Колодезной на соблюдению противоэпидемических требований в условиях карантина. В частности, используют ли торговцы и покупатели защитные максим, соблюдают ли социальную дистанцию в 1,5 метра, а также соответствует ли ярмарка санитарным нормам.
По итогам участники рейда «провели с горожанами разъяснительную работу» и «предупредили о необходимости строгого соблюдения противоэпидемических требований».
Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.
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Торговцы продовольственной ярмарки по улице Колодезной в Николаеве расположили товар возле мусорных контейнеров.
Соответствующие фото опубликовал николаевец Александр Матюшенко на своей странице в Facebook.
— Как раз тот неловкий момент, когда говорят, что рыночки работают с соблюдением всех санитарных норм, – подписал фото Александр Матюшенко.
Стоит отметить, что двумя днями ранее, 6 ноября, полицейские и сотрудники Администрации Центрального района проверили продовольственную ярмарку по улице Колодезной на соблюдению противоэпидемических требований в условиях карантина. В частности, используют ли торговцы и покупатели защитные максим, соблюдают ли социальную дистанцию в 1,5 метра, а также соответствует ли ярмарка санитарным нормам.
По итогам участники рейда «провели с горожанами разъяснительную работу» и «предупредили о необходимости строгого соблюдения противоэпидемических требований».
Напомним, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков заявил, что городская власть в случае введения локдауна не будет оказывать финансовую поддержку тем рынкам, которые не вакцинируют не менее 80% своих работников.