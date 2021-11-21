Госпогранслужба приняла два новых Н-125 Airbus Helicopters производства Франции, ими усилят участки украинско-белорусской границы.

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

Полученные машины оснащены по последнему слово техники для патрулирования границы. В частности, на летательных аппаратах установлены приборы наблюдения, позволяющие замечать цель на расстоянии до 20 километров в камере тепловизора. Н-125 могут записывать видео в высоком разрешении и при помощи спутниковой связь мгновенно передавать его, также на вертолетах есть громкоговорители и авиапрожекторы.

— В Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, — сказано в сообщении.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины развернуло инфраструктуру обслуживания авиационной техники в городе Нежин Черниговской области.