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Госпогранслужба приняла два новых Н-125 Airbus Helicopters производства Франции, ими усилят участки украинско-белорусской границы.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Полученные машины оснащены по последнему слово техники для патрулирования границы. В частности, на летательных аппаратах установлены приборы наблюдения, позволяющие замечать цель на расстоянии до 20 километров в камере тепловизора. Н-125 могут записывать видео в высоком разрешении и при помощи спутниковой связь мгновенно передавать его, также на вертолетах есть громкоговорители и авиапрожекторы.
— В Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, — сказано в сообщении.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины развернуло инфраструктуру обслуживания авиационной техники в городе Нежин Черниговской области.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Госпогранслужба приняла два новых Н-125 Airbus Helicopters производства Франции, ими усилят участки украинско-белорусской границы.
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
Полученные машины оснащены по последнему слово техники для патрулирования границы. В частности, на летательных аппаратах установлены приборы наблюдения, позволяющие замечать цель на расстоянии до 20 километров в камере тепловизора. Н-125 могут записывать видео в высоком разрешении и при помощи спутниковой связь мгновенно передавать его, также на вертолетах есть громкоговорители и авиапрожекторы.
— В Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения ГПСУ, которые будут нести службу на участке границы с Беларусью, — сказано в сообщении.
Напомним, Министерство внутренних дел Украины развернуло инфраструктуру обслуживания авиационной техники в городе Нежин Черниговской области.