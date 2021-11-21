За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, в Николаеве в воскресенье, 14 ноября, попрощались с погибшими военными десантниками — подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым.
|
"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Напомним, в Николаеве в воскресенье, 14 ноября, попрощались с погибшими военными десантниками — подполковником Русланом Прусовым и мастер-сержантом Вадимом Федосеевым.