За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра, 21 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.