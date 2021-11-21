На Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве возле храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников отслужили общую молитву за Украину.

Участие в молебне по случаю Дня достоинства и свободы приняли участие более сотни человек, сообщает корреспондент Укринформа.

После молитвы присутствующие исполнили гимн Украины и почтили память погибших Героев Небесной Сотни скандируя трижды «Слава!».

Люди, среди которых многие в военной форме, продолжают приходить на Аллею, несут с собой цветы и лампадки.

Вечером на Аллее планируется проведение памятного шествия и панихиды за павшими на Майдане активистами.

Как сообщалось, в воскресенье в Украине отмечается День достоинства и свободы. Праздник установлен в честь начала двух революций: Оранжевой революции (начало 22 ноября 2004 года) и Революции Достоинства (акция студентов и общественных активистов началась 21 ноября 2013 года).

В Николаеве тоже прошли мероприятия, во время которых почтили память Героев Небесной Сотни и защитников, погибших в борьбе за независимость Украины.