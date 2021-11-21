В честь Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.
— Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь, — сказал Владимир Зеленский.
Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.
— Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба — это самое главное, что сейчас есть в государстве, — отметил президент.
Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.
По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.
Согласно указу № 590/2021, награждены:
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двоих николаевских паралимпийцев Игоря Цветова и Анну Гонтарь.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
В честь Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.
— Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь, — сказал Владимир Зеленский.
Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.
— Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба — это самое главное, что сейчас есть в государстве, — отметил президент.
Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.
По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.
Согласно указу № 590/2021, награждены:
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двоих николаевских паралимпийцев Игоря Цветова и Анну Гонтарь.