В честь Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Поздравляя собравшихся, президент отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что очень символично.

— Думаю, что это символично, ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, мы должны иметь такую мощную армию, представители которой сейчас здесь, — сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях.

— Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба — это самое главное, что сейчас есть в государстве, — отметил президент.

Он также напомнил, что в настоящее время украинская армия, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.

По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Владимир Зеленский вручил защитникам государственные награды.

Согласно указу № 590/2021, награждены:

Орденом Богдана Хмельницкого III степени — старший лейтенант Василий

Катеринчик, майор Александр Окусок, подполковник Виталий Сущенко.

Орденом «За мужество» II степени — старший солдат Уберт Мрачковский

(посмертно).

Орденом «За мужество» III степени — старший сержант Андрей Коваль.

Медалью «За военную службу Украины» — сержант Татьяна Гатаулина.

Медалью «Защитнику Отечества» — старшие солдаты Анна Балинская и Светлана Орлова, полковник Валентин Стогний, мастер-сержант Максим Хомяков.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двоих николаевских паралимпийцев Игоря Цветова и Анну Гонтарь.