Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двоих николаевских паралимпийцев Игоря Цветова и Анну Гонтарь.

Соответствующий указ №470/2021 опубликован на сайте президента.

В частности, Владимир Зеленский отметил украинских паралимпийцев и их тренеров орденами «За заслуги», «За мужество», орденами княгини Ольги и князя Ярослава Мудрого.

Согласно указу, двукратного серебряного призера по легкой атлетике Игоря Цветова президент наградил орденом «За заслуги» ІІ степени, а бронзового призера по плаванию Анну Гонтар – орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Игорь Цветов Анна Гонтарь

Напомним, что в соревнований на Паралимпийских играх в Токио участвовали четверо николаевцев. В частности: легкоатлет Игорь Цветов, который в принес Украине два «серебра»; пловчиха Анна Гонтар, которая также завоевала «серебро»; Олег Науменко – Мастер спорта Украины международного класса по фехтованию и Наталья Космина – Мастер спорта Украины международного класса по настольному теннису.

Паралимпийская сборная Украины завершила соревнования на Играх-2020 в Токио 5 сентября. В течение 12 дней украинцы боролись за самые высокие места в пятнадцати видах спорта. В итоге украинцы завоевали на этих играх 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это позволило команде занять пятое место по количеству наград и шестое место в медальном зачете.