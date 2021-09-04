Украинский легкоатлет из Николаева Игорь Цветов получил свою вторую серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 в Токио.

Об этом сообщается в официальном Twitter Паралимпиады.

В предпоследний день Игр-2020 Цветов стал вторым в финальном забеге на 200 метров в классе Т35 с результатом 23,35 секунды.

Первым дистанцию преодолел представитель ПКР (РФ) Дмитрий Сафронов. Третьим также прибежал спортсмен под флагом ПКР Артем Калашян.

Ранее николаевский легкоатлет Игорь Цветов принес Украине серебро в финале забега на дистанции 100 метров. Золото и бронзу тогда тоже взяли россияне. Тогда украинский бегун отказался от совместного фото со спортсменами из Российского паралимпийского комитета. Игорь Цветов объяснил, что видит в этом поступке уважение к Украине.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 95 наград – 24 золотые, 45 серебряных и 26 бронзовых.