Члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.

Видеозапись с предпринимателями и волонтерами «Красного креста» опубликовали на YouTube-канале «300 николаевцев».

— У нас сегодня на рынке «Колос» опять добрая акция — передаем вещи и обувь в «Красный крест». Собрали организованно. Надеюсь, мы поможем людям, которые в этом нуждаются, — отметила одна из предпринимателей.

Волонтеры «Красного креста», в свою очередь, поблагодарили общественников за помощь, отметив, что детские вещи отправятся в интернаты и многодетные семьи.

— Сегодня хороший урок добра, милосердия. Думаю, что нас поддержат и другие рынки, другие предприниматели, потому что всегда есть чем поделиться. И не иссякнет рука дающего. Вместе мы сила, — добавила еще одна предпринимательница.

Напомним, ранее активисты общественной организации «300 николаевцев» в рамках благотворительной акции постригли сто воспитанников интерната №3 в Николаеве.