Члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.
Видеозапись с предпринимателями и волонтерами «Красного креста» опубликовали на YouTube-канале «300 николаевцев».
— У нас сегодня на рынке «Колос» опять добрая акция — передаем вещи и обувь в «Красный крест». Собрали организованно. Надеюсь, мы поможем людям, которые в этом нуждаются, — отметила одна из предпринимателей.
Волонтеры «Красного креста», в свою очередь, поблагодарили общественников за помощь, отметив, что детские вещи отправятся в интернаты и многодетные семьи.
— Сегодня хороший урок добра, милосердия. Думаю, что нас поддержат и другие рынки, другие предприниматели, потому что всегда есть чем поделиться. И не иссякнет рука дающего. Вместе мы сила, — добавила еще одна предпринимательница.
Напомним, ранее активисты общественной организации «300 николаевцев» в рамках благотворительной акции постригли сто воспитанников интерната №3 в Николаеве.
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"Вчасні" перевірки, самогубство місцевого самоврядування, "блогери" із ЦРУ та Порошенко звідусільСтанислав Мартиросов
Члены координационного совета 300 николаевцев, предприниматели рынка «Колос», передали материальную помощь международной организации «Красный крест» для нуждающихся.
Видеозапись с предпринимателями и волонтерами «Красного креста» опубликовали на YouTube-канале «300 николаевцев».
— У нас сегодня на рынке «Колос» опять добрая акция — передаем вещи и обувь в «Красный крест». Собрали организованно. Надеюсь, мы поможем людям, которые в этом нуждаются, — отметила одна из предпринимателей.
Волонтеры «Красного креста», в свою очередь, поблагодарили общественников за помощь, отметив, что детские вещи отправятся в интернаты и многодетные семьи.
— Сегодня хороший урок добра, милосердия. Думаю, что нас поддержат и другие рынки, другие предприниматели, потому что всегда есть чем поделиться. И не иссякнет рука дающего. Вместе мы сила, — добавила еще одна предпринимательница.
Напомним, ранее активисты общественной организации «300 николаевцев» в рамках благотворительной акции постригли сто воспитанников интерната №3 в Николаеве.