Активисты общественной организации «300 николаевцев» в рамках благотворительной акции постригли сто воспитанников интерната №3 в Николаеве.

Соответствующее видео опубликовано на странице общественной организации в Facebook.

В частности, в общественной организации «300 николаевцев» поблагодарили профессиональных барберов Екатерину и Максима из «Kontora haircuts Nikolaev», которые сделали детям стильные и современные стрижки.

— Модно и стильно подстригли 100 детей в интернате №3. Отдельная благодарность ребятам, которые провели такую работу на благо детей, многие из которых слабовидящие, слабослышащие, инклюзия, – сказано в подписи к видео.

Напомним, в конце мая в Николаевской облгосадминистрации хотели закрыть специализированную общеобразовательную школу-интернат №3 для детей с особыми потребностями, которая находится в Ракетной роще, а детей перевести в школу-интернат №2 для детей-сирот с недостатками умственного и физического развития, которая находится в Корабельном районе.

На сессию областного совета 29 сентября был вынесен вопрос о ликвидации пяти интернатных учреждений на Николаевщине в связи с реформой деинституционализации форм воспитания. Тогда возле здания Николаевского областного совета собралось около 30 человек, чтобы не допустить закрытия школы-интерната №3. В результате, депутаты облсовета не поддержали ликвидацию общеобразовательной школы-интернат № 3, расположенной в Николаеве.